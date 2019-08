Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Beteiligungsverkauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Er begrüße den Verkauf der Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn mit dem Erlös stehe Geld zu Schuldenabbau nach dem Monsanto-Kauf zur Verfügung. Allerdings habe der Deal einen leicht negativen Effekt für den Gewinn je Aktie./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-08-07/12:08

ISIN: DE000BAY0017