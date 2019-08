Hannover (www.anleihencheck.de) - Weiterhin ruhig bleibt es am Covered Bond-Primärmarkt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA bei NORD/LB.Auch in den vergangenen fünf Handelstagen seien keine neuen Bonds emittiert worden, sodass die Banco Desio die bisher letzte Emission Mitte Juli an den Markt gebracht habe. Damit verbleibe für den vergangenen Monat ein Emissionsvolumen von EUR 7 Mrd., was zwar unter dem Vorjahreswert von EUR 9,5 Mrd. liege, aber sich immer noch leicht über dem Durchschnitt der vergangenen neun Jahre von EUR 6 Mrd. bewege. Insgesamt betrage das Emissionsvolumen in den ersten sieben Monaten nun EUR 99,2 Mrd., was immerhin dem zweithöchsten Wert seit Juli 2011 (EUR 125 Mio.) entspreche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...