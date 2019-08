Kaum ein Geschäftsbericht am deutschen Markt in der laufenden Berichtssaison wurde so gespannt erwartet wie der vom Zahlungsdienstleister WIRECARD. Die Hintergründe kennen Sie: Den immer noch latent wirkenden Vorwürfen von Geschäftsmanipulationen standen in den vergangenen Monaten immer wieder aufs Neue positive Meldungen zu neuen Kooperationen und Kunden sowie starke Wachstumszahlen gegenüber.Was dazu führte, dass im Vorfeld des Halbjahresberichtes die Erwartungen zunahmen, dass WIRECARD erneut seine Prognosen für das Gesamtjahr anheben würde. Schon nach den Ergebnissen des ersten Quartals hatte das Unternehmen im Mai seine Jahresprognose angehoben, doch angesichts der immer noch sehr hohen Bewertung der Aktie wollte der Markt mehr. Und WIRECARD konnte auch liefern.

Den vollständigen Artikel lesen ...