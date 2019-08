Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf die Verluste an den Börsen reagieren ETF-Anleger mit Käufen und Verkäufen von US-Aktien sowie US-Treasuries, so die Deutsche Börse AG."S&P 500- (ISIN IE00B3XXRP09/ WKN A1JX53) und MSCI USA-Tracker (ISIN IE00B52SFT06/ WKN A0YEDU) waren stark gefragt und gehören bei uns mit einem leichten Kaufüberhang zu den Spitzenreitern", melde Christian Dürr von der Commerzbank. EURO STOXX 50-Produkte (ISIN LU0380865021/ WKN DBX1ET) seien in größerem Stil rausgegangen. Ebenso trennten sich Investoren zumeist von DAX-ETFs. Starke Zu- und Abflüsse gebe es mit Blick auf weltweit engagierte Aktienportfolios - dazu gehörten MSCI World-Tracker. ...

