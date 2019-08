Die britische Investmentbank Barclays hat Traton mit "Overweight" und einem Kursziel von 29 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die von Volkswagen an die Börse gebrachte Nutzfahrzeugsparte vereinbare schwedische Stärke mit deutschem Eifer, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen verbessere seine Effizienz und verfüge regional über ein relativ vorteilhaftes Geschäftsprofil./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-08-07/12:11

ISIN: DE000TRAT0N7