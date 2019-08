Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen von 67,50 auf 68,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem schwierigen Umfeld habe sich der Chemiekonzern gut geschlagen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Übergang zu einem reinen Spezialchemie-Produzenten habe den ersten Lackmustest bestanden, vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Unternehmen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-08-07/12:13

ISIN: DE0005470405