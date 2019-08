Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica SA von 8,70 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stünden aber Fragezeichen hinter dem Geschäft am spanischen Heimatmarkt, an dem Konkurrenten aggressiver zu Werke gingen. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Oibda) für die Jahre 2019 bis 2021./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-08-07/12:14

ISIN: ES0178430E18