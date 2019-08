Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der operative Gewinn habe im zweiten Quartal zwar die Schätzungen übertroffen, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Betrachte man aber die Entwicklung einzelner Bereiche und die Preisentwicklung im Juli, so müsse von einer leichten Enttäuschung gesprochen werden./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-08-07/12:19

ISIN: DE0008430026