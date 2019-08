Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Wegen eines gesenkten Ausblicks für die Einnahmen der Großbank rechne er mit einer negativen Kursreaktion der Aktien, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Niedrigere Gewinnschätzungen dürften jedoch bereits eingepreist sein./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-08-07/12:32

ISIN: IT0005239360