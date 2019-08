TBF Global Asset Management GmbH: 'TBF GLOBAL INCOME knackt die 200!' DGAP-News: TBF Global Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Vertriebsergebnis TBF Global Asset Management GmbH: 'TBF GLOBAL INCOME knackt die 200!' 07.08.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. "TBF GLOBAL INCOME knackt die 200!" Die hohe Nachfrage sowie die ausgezeichneten Ergebnisse des defensiven Mischfonds von der TBF Global Asset Management lässt das Fondsvolumen auf über 200 Mio. EUR wachsen. "Im Kern werden uns drei entscheidende Merkmale als Kaufargument gespiegelt: attraktive Rendite, geringe Volatilität und eine konstante Ausschüttung.", erläutert Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH. Singen, 07. August 2019 - Seit über 15 Jahren verantwortet das Team um Peter Dreide, Gründer und CIO der TBF Global Asset Management den defensiven Mischfonds TBF GLOBAL INCOME - administriert durch die Service-KVG HANSAINVEST. Die Ziele haben sich seither nicht geändert: "Wir wollen eine attraktive risikoadjustierte Rendite bei möglichst geringer Volatilität sowie einer konstanten Ausschüttung bieten.", hält Dreide fest. Und die Zahlen sprechen für sich: +5,76% annualisierte Rendite, 3,45% durchschnittliche Volatilität und eine konstante Ausschüttung, die einer jährlichen Ausschüttungsrendite zwischen 3,5 und 4,9 Prozent entspricht (Zeitraum 01.08.2009 bis 01.08.2019, EUR I Tranche, WKN 978199). Nun, was ist das Geheimnis des Erfolges? Der TBF GLOBAL INCOME investiert in eine Kombination verschiedener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Hierbei darf der maximale Aktienanteil 25% des Fondsvolumens nicht übersteigen und mindestens 51% müssen in verzinsliche Anlagen investiert werden. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das interne Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle. Bei der Analyse werden sowohl die Aktien als auch die Anleihen eines Unternehmens hinsichtlich Rendite und Risiko beurteilt. Jeder Einzeltitelauswahl geht neben der datenbankgestützten Analyse eine Fundamentalanalyse voraus. Durch mehr als 350 Unternehmensgespräche in diversen Field Trips pro Jahr können die Rahmenbedingungen der relevanten Themen qualitativ verstanden und beurteilt werden - und ebenso eine Einschätzung des Managements erfolgen. Michael Harbisch, CEO der TBF Global Asset Management, ergänzt: "Auf Grund dieser Besuche in den wesentlichen Anlageregionen Nordamerika, Europa und Japan sind wir näher am Marktgeschehen und können frühzeitig auf sich abzeichnende Entwicklungen reagieren." "Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der TBF GLOBAL INCOME einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen hat", erläutert Zabel. Hierbei werden Anleihen von Unternehmen bevorzugt, bei denen eine Bonitätsverbesserung, strukturelle Veränderung oder ein Rückkauf erkennbar ist. In Kombination mit einem stringenten Investmentprozess werden Emotionen außen vor gelassen und Zusatzrenditen möglich; sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien. "Insbesondere für ausschüttungsorientierte Investoren ist die konstante Ausschüttung in Euro je Anteil interessant, da so eine eigene Cashflow-Planung erstellt werden kann.", hält Harbisch fest. "Nicht nur die diversen Auszeichnungen sind für uns eine großartige Bestätigung, sondern auch die Tatsache, dass mittlerweile verschiedene unabhängige Research-Häuser den TBF GLOBAL INCOME als Kaufempfehlung listen.", bekräftigt Zabel. Der TBF GLOBAL INCOME steht insbesondere bei ausschüttungsorientierten Investorengruppen im Fokus und hält bei Citywire die Bestnote "Platin" sowie diverse weitere Auszeichnungen (u.a.: Lipper Fund Award, 5 Sterne bei Morningstar, FondsNote 1). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfglobal.com/fonds/tbf-global-income-eur-i 07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 853253 07.08.2019 AXC0179 2019-08-07/13:00