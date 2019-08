Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Unicredit nach einer Telefonkonferenz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Für den auf 4,3 Milliarden Euro prognostizierten operativen Gewinn könnte laut dem Management wegen niedriger Marktzinsen im kommenden Jahr Gegenwind aufkommen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die italienische Großbank könnte aber trotzdem an diesem Ziel festhalten./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 11:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-08-07/13:12

ISIN: IT0005239360