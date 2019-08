Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vivendi nach der Ankündigung eines möglichen Einstiegs des chinesischen Internetkonzerns Tencent in die Musiksparte von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Universal Music Group insgesamt mit rund 30 Milliarden Euro bewertet werde, wirke sich günstig auf die Bewertung der Aktien des französischen Medienkonzerns aus, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-08-07/13:14

ISIN: FR0000127771