Die britische Investmentbank HSBC hat Iberdrola mit "Buy" und einem Kursziel von 9,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der spanische Versorger setze Maßstäbe für die gesamte Branche, was eine überdurchschnittliche Bewertung der Papiere rechtfertige, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob zudem die intensivere Ausrichtung auf Wachstumsmärkte wie das weltweite Windgeschäft auf hoher See positiv hervor./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 00:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-08-07/13:14

ISIN: ES0144580Y14