Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Total SA von 57 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Gordon Gray reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die europäischen Öl- und Gasunternehmen. Dabei berücksichtigte Gray unter anderem die dauerhaft niedrigen Gaspreise und Margen im Verarbeitungsgeschäft. Angesichts solider Fundamentaldaten aber erschienen die Sektorwerte insgesamt attraktiv bewertet. Seine bevorzugten Werte seien Total und BP./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120271