Die Deutsche Bank hat Traton mit "Buy" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Seine Kaufempfehlung für die Aktien der VW-Lastwagentochter basiere vor allem auf zwei Säulen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könne Traton innerhalb der Unternehmensgruppe Kosteneinsparungen erzielen. Zudem profitiere die Kernmarke Scania unter anderem von einer Erholung des brasilianischen Marktes./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000TRAT0N7

AXC0193 2019-08-07/13:35