FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kartellwächter der EU haben bei der Kooperation der Deutschen Telekom und O2 in Tschechien Bedenken. T-Mobile CZ und O2 CZ nutzen ein gemeinsames Netz. Die Vereinbarung schränke nach der vorläufigen Auffassung den Wettbewerb ein und verstoße gegen EU-Wettbewerbsrecht, teilte die Europäische Kommission den beiden Mobilfunkbetreibern mit. Informiert wurde auch der tschechische Telekommunikationsinfrastruktur-Anbieter Cetin, an den die Mobilfunkinfrastruktur- und Vorleistungssparte von O2 CZ übertragen wurde.

O2 CZ ist ein Tochterunternehmen der tschechischen Investmentgruppe PPF des Milliardärs Petr Kellner, der das Unternehmen 2013 von der spanischen Telefonica mehrheitlich übernommen hat.

Meistens würden die Verbraucher davon profitieren, wenn Betreiber Netze gemeinsam nutzten, etwa "in Form eines schnelleren Netzausbaus, von Kosteneinsparungen und einer besseren Versorgung der ländlichen Gebiete", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager laut der Mitteilung. Dies sei bei der Kooperation von T-Mobile und O2 CZ in Tschechien jedoch anders. "Im vorliegenden Fall haben wir Bedenken, dass die Netzvereinbarung der beiden großen Betreiber in der Tschechischen Republik den Wettbewerb in Gebieten mit größerer Bevölkerungsdichte einschränkt", sagte Vestager weiter.

Die Vereinbarung führe statt zu mehr Effizienz und Leistungsqualität eher dazu, dass es für die beiden Mobilfunkbetreiber weniger Anreize für die Verbesserung ihrer Netze und ihrer Leistungen zum Nutzen der Verbraucher gebe.

O2 CZ und T-Mobile CZ sind große Anbieter auf dem tschechischen Endkundenmarkt für Mobilfunkdienste, sie bedienen rund drei Viertel aller Abonnenten. Dritter Anbieter im Land ist Vodafone. Die Zusammenarbeit zwischen O2 CZ und T-Mobile CZ im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des Netzes begann im Jahr 2011 und ist im Laufe der Zeit umfangreicher geworden.

August 07, 2019 07:06 ET (11:06 GMT)

