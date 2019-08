Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Bayer anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Konzern habe insgesamt ziemlich stark abgeschnitten, im Pflanzenschutzgeschäft aber deutlich enttäuscht, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ein Warnzeichen dafür, dass die Sparte mehr von Wetterereignissen wie Überschwemmungen oder Dürren abhänge als zuvor./la/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-08-07/13:38

ISIN: DE000BAY0017