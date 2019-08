Die Commerzbank hat Traton mit "Hold" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Lkw-Tochter des VW-Konzerns dürfte schneller wachsen als die Konkurrenz, sofern sich die Branchennachfrage erhole und Synergiepotenziale realisiert würden, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Signifikante Kurstreiber sieht der Experte derzeit aber nicht./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-08-07/13:58

ISIN: DE000TRAT0N7