Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In Europa habe der Zementhersteller von vorteilhaften Preisen und Kosten profitiert, schrieb Analyst Robert Muir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser positive Trend dürfte sich fortsetzen. Auf den nordamerikanischen Märkten sei das Unternehmen aber hinter den großen US-Produzenten zurückgeblieben./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-08-07/14:00

ISIN: DE0006047004