Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jenoptik vor Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach dem sehr schwachen Jahresstart dürfte der Technologiekonzern nun etwas besser abgeschnitten haben, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bräuchte aber schon ein herausragendes zweites Halbjahr, um die Unternehmensziele noch zu erfüllen. Das niedrigere Kursziel begründete er unter anderem mit der von ihm prognostizierten höheren Streurate./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-08-07/14:02

ISIN: DE000A2NB601