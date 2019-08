Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Puma SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die jüngsten Trends in den sozialen Medien signalisierten derzeit keine bedeutende Steigerung der Markenattraktivität von Adidas, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vorteilhafter seien die Trends derzeit aber für die Sportartikel-Konkurrenten Puma und JD Sports./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-08-07/14:03

ISIN: DE0006969603