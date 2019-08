Die Privatbank Berenberg hat Fraport nach Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, da die enttäuschende Entwicklung an den Auslandsflughäfen die Erholung bei den Flugzeugdienstleistungen am Boden zunichte gemacht habe, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verbrenne der Flughafenbetreiber weiter Barmittel./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-08-07/14:03

ISIN: DE0005773303