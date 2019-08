Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach seiner jüngsten, teilweisen Stärke zeigte der Euro am Dienstag gegenüber den wichtigsten Währungen keine klare Tendenz, so die Analysten von Postbank Research. Der Handelsstreit bleibe kurzfristig nach wie vor der Haupttreiber für die Wechselkurse am Devisenmarkt. Die US-Regierung habe China offiziell der Währungsmanipulation bezichtigt, welches seinerseits nach der massiven Abwertung der heimischen Währung Maßnahmen zur Stabilität des Wechselkurses ergriffen habe. ...

