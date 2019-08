Die NordLB hat das Kursziel für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen von 89 auf 99 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern habe in einem schwierigen Umfeld ordentlich abgeschnitten, wobei sich das Wachstum aus eigener Kraft gegenüber dem ersten Quartal spürbar verlangsamt habe, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im derzeitigen Börsenumfeld seien defensive Anlagen gesucht. Allerdings sei die Bewertung schon recht ambitioniert./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 10:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 10:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2019-08-07/14:27

ISIN: DE0005200000