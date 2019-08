Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Tim Rokossa verpasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen Schätzungen einen Feinschliff. Nun komme es darauf an, dass der Automobilzulieferer unter anderem in puncto E-Mobilität, Investitionsdisziplin und freier Barmittelzufluss liefere./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2019-08-07/14:37

ISIN: DE000SHA0159