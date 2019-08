Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts029/07.08.2019/14:10) - Der von der Heemann Vermögensverwaltung GmbH verwaltete FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Wertzuwachs von 8,3 % und zeigte damit weiterhin eine hohe Kontinuität in der Ertragskraft. Der vor mehr als 10 Jahren von der Heemann Vermögensverwaltung GmbH zunächst nur für eigene Kunden gegründete und später auch für externe Anleger geöffnete vermögensverwaltende Mischfonds beeindruckt sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Anlagehorizont. Der Wertzuwachs über den Anlagezeitraum der letzten 3 Jahre betrug 23,83 %, über 5 Jahre 57,40 % und über 10 Jahre 97,28 %. Damit erreichte der FU Fonds - Multi Asset Fonds einen durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von 7,38 %, 9,50 % und 7,03 %, und wird deshalb im Fondsrating von Morningstar mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Nadine Heemann (Portfoliomanagerin): "Über einen solch langen Anlagezeitraum kontinuierlich erfolgreich zu sein, setzt nicht nur eine überzeugende Anlagestrategie mit viel Disziplin voraus, sondern erfordert konsequentes Handeln. Dazu gehört auch, in unsicheren Zeiten mit hoher Volatilität Erträge abzusichern und das eigene Handeln täglich zu hinterfragen. Wie auch das erste Halbjahr 2019 gezeigt hat, gibt es zahlreiche erfolgreiche Unternehmen. Diese gilt es frühzeitig zu identifizieren und in diese Unternehmen wertmaximierend zu investieren. Unsere Liste mit potenziellen Anlagemöglichkeiten ist lang und lässt mich optimistisch bezüglich der weiteren Fondsperformance in die Zukunft blicken." Ernst Heemann (Senior Partner und Portfoliomanager): "Neben dem Wertzuwachs unserer Fondsanteile haben wir auch eine steigende Nachfrage nach unserem Fonds und ein entsprechend wachsendes Fondsvolumen verzeichnen können. Dies ist nicht nur eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit, sondern zugleich Ansporn, unsere Investmentphilosophie in bewährter Weise fortzuführen. Wir bedanken uns sehr bei allen Investoren und Interessenten für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit." Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Zuletzt wurde das Unternehmen in der Berichterstattung der "WirtschaftsWoche" (Ausgabe 10/2019) als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Neben der Vermögensverwaltung werden die hauseigenen Fonds der FU Fonds-Familie angeboten. Neuestes Mitglied unserer Fonds-Familie ist der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (HAFX9M). Über die Heemann Vermögensverwaltung GmbH Die Heemann Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. http://www.heemann.org Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinsen, Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung GmbH Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Tel.: 07263/408269 E-Mail: presse@heemann.org Web: http://www.heemann.org (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung GmbH Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190807029

