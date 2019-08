Berlin (ots) - Chrupalla: Pläne zur Erhöhung des Fleischpreises bedrohen Lebensqualität des "kleinen Mannes"



Zur Diskussion über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch teilt der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Tino Chrupalla, mit:



"Mit der Forderung von SPD, Grünen und CDU nach einer höheren Mehrwertsteuer auf Fleisch erreicht die Klimahysterie in Deutschland einen neuen Höhepunkt. Mit den Plänen, das Grundnahrungsmittel Fleisch absichtlich zu verteuern, zeigen die Altparteien, dass sie das Gespür für den 'kleinen Mann' endgültig verloren haben. Denn vielen Menschen in Deutschland würde durch die drohende Preiserhöhung für den Sonntagsbraten oder die Grillwurst ein Stück Lebensqualität verloren gehen.



Diese Art von angeblichen Klimaschutz muss man sich leisten können, denn eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch wird nur der erste Schritt sein. Weitere Maßnahme, den Preis für Fleisch in die Höhe zu treiben, werden folgen. Die Pläne für eine Mehrwertsteuererhöhung auf Fleisch sind der Versuch, die Bürger zu einem ganz bestimmten Konsumverhalten zu 'erziehen'. Nicht nur die Grünen haben bereits als Ziel die vegetarische oder gar vegane Gesellschaft fest im Blick.



Sie offenbaren damit ein bedenkliches Demokratieverständnis: Die Politik ist nicht dazu da, den Bürgern ein bestimmtes, den Politikern genehmes Verhalten anzutrainieren. Das Grundnahrungsmittel Fleisch darf nicht zu Spielball von Klimahysterikern und Gesellschaftsumgestaltern werden."



