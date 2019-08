Zahlungsdienstleiter werden massiv gerne gesehen. Wir hatten über den Kauf von Heidelpay berichtet. Die Wirecard-Aktie musste erst einmal die "sell on good news" verarbeiten. Als Beimischung im Depot muss man die Aktie aber haben. In zwei Tranchen. Tranche eins kaufen sie jetzt in die Schwäche hinein - WKN GR7QR6. Kurs 2,70 Euro. Investieren Sie 50% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...