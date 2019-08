In den vergangenen Tagen haben die Anleger bei Amazon Kasse gemacht. Auch CEO Jeff Bezos, was viele Anleger überrascht hat. Doch nun ist der freie Fall bei der Amazon-Aktie gestoppt - vorerst zumindest. Der Titel hat mustergültig auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt und nach oben gedreht. Wie geht es weiter?Jeff Bezos hat sich in der vergangenen Woche von Aktien im Wert von insgesamt rund 2,8 Milliarden Dollar getrennt. Dies geht aus Mitteilungen von Bezos an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.Zu den ...

