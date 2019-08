Die DZ Bank hat Eon wegen erhöhter Unsicherheiten von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 9,60 auf 8,10 Euro gesenkt. Das erste Halbjahr sei schwach gewesen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Herausforderungen des Energiekonzerns bei dessen Neuaufstellung hätten deutlich zugenommen und verdrängten zunehmend die positiven Argumente. Bei Investoren drohe derweil die Verschuldung wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 13:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 14:09 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2019-08-07/15:24

ISIN: DE000ENAG999