Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess anlässlich des Verkaufs der 40-Prozent-Beteiligung an Currenta auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Verkauf des Chemieparkbetreibers sei nicht überraschend gekommen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Erlös aus der hochattraktiven Transaktion sei aber unerwartet hoch./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2019-08-07/15:25

ISIN: DE0005470405