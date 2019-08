4,5 Sterne - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die aufgestockte 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (A19MFH) weiterhin mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

"Gute Ausgangsbasis"

Die Photon Energy N.V. konnte in den letzten Jahren die Erträge kontinuierlich steigern und verfügt laut KFM-Analyse für die kommenden Jahre über eine sehr gute Ausgangsbasis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Die Zusammenarbeit mit der Canadian Solar unterstützt die international ausgerichteten Aktivitäten der Photon Energy. Die Anleihe ist mit umfangreichen Covenants ausgestattet, zudem berichtet das Unternehmen vierteljährlich über die betriebswirtschaftliche Entwicklung und erfüllt die Anforderungen der Investoren nach Transparenz.

Aufgrund des erfolgreichen Track Records der Photon Energy, der strategischen Partnerschaft mit Canadian Solar und des anhaltenden Wachstums in Verbindung mit der attraktiven Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 6,57% p.a. (auf Kursbasis von 103,85% am 06.08.2019) wird bewerten die Analysten die 7,75%-Photon-Energy-Anleihe weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)".

Photon Energy-Anleihe 2017/22

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy N.V. ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 26.10.2022. Die Zinsen werden vierteljährlich am 27.01., am 27.04., am 27.07. und am ...

