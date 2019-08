Symrise AG: Dr. Winfried Steeger ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie Symrise AG: Dr. Winfried Steeger ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender 07.08.2019 / 15:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dr. Winfried Steeger ist in der Sitzung des Aufsichtsrates am 7. August 2019 zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Herr Dr. Steeger gehört dem Aufsichtsrat seit dem 15. Mai 2012 an. Er ist außerdem seit dem 20. September 2012 Mitglied des Prüfungsausschusses. Er ist bis zum Ablauf derjenigen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 entscheidet. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Thomas Rabe, hat sich entschieden mit Wirkung zum Ablauf der am 7. August 2019 stattfindenden Aufsichtsratssitzung sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Symrise AG niederzulegen. Er wird dem Aufsichtsrat der Symrise AG aber erhalten bleiben und diesem weiter angehören. Diese Entscheidung von Herrn Dr. Rabe steht im Zusammenhang mit seiner Wahl in den Aufsichtsrat von Adidas am 9. Mai 2019. Kontakt: Tobias Erfurth, Investor Relations 07.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 853653 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 853653 07.08.2019 CET/CEST ISIN DE000SYM9999 DE000SYM7787, DE000SYM7704 AXC0227 2019-08-07/15:56