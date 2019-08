E-Scooter versprechen nicht nur Fahrspaß, sondern auch die Lösung von Abgas- und Stauproblemen. Doch denen, die die Roller täglich einsammeln und aufladen, bereiten sie wenig Freude. Unterwegs mit einem Rollersammler.

"Sie haben das Ziel erreicht", meldet sich das Handy von der Mittelkonsole des Kleintransporters. René Carsten (Name von der Redaktion geändert) steigt aus und geht ein paar Schritte bis zum Ende der Straße. Vor ihm liegt die Spree, hinter ihm Berlin-Friedrichshain und auf dem Asphalt neben ihm sitzen junge Menschen auf Sportmatten, die sich auf ihre Yoga-Übungen konzentrieren. "Wo ist der Roller denn nu?", fragt Carsten.

Der 33-Jährige schnappt sich das Handy und drückt auf den Bildschirm: "Jetzt sollte der Roller eigentlich ein Geräusch machen." Carsten lehnt sich über das Geländer und lauscht. Ein Kahn ist zu hören, dessen Rumpf sanft gegen die Steinwand schlägt. Nur vom Elektroroller, den Carsten hier einsammeln will, fehlt jede Spur.

Carsten schaut erneut auf sein Handy und stöhnt: "Och nee, das war ein Bug." Die digitale Karte ortet den Scooter immer noch neben der Spree - jetzt aber am anderen Ufer. "Dorthin brauche ich mindestens eine Viertelstunde", flucht Carsten. Tatsächlich sind es 17 Minuten, so jedenfalls die App auf seinem Handy. 17 Minuten für nichts und wieder nichts. 17 Minuten, während dieser Zeit rührt sich die Anzeige mit Carstens Verdienst auf der virtuellen Karte nicht: "€ 0".

Vom erstaunlichen Boom der E-Scooter kommt bei Carsten wenig an. Die Roller mobilisieren seit wenigen Wochen zumeist junge Bewohner und Touristen in deutschen Groß- und Innenstädten. Die Verleiher Lime, Tier, Circ und Voi versprechen nicht nur Fahrfreude, sondern auch die Lösung kommunaler Abgas- und Stauprobleme. Große Investoren schenken der Story Glauben. Mehr als 750 Millionen US-Dollar haben sie allein in Lime gesteckt, das seinen Firmenwert mit 2,4 Milliarden US-Dollar taxiert.Doch denen, die die batteriebetriebenen Roller täglich einsammeln und aufladen, bereiten sie eher wenig Freude. Auch viele Fußgänger, Rad- und Autofahrer fühlen sich vom Scooter-Boom schlicht überrollt. Seit Ende Juni sind die batteriebetriebenen Roller in Deutschland zugelassen. Anfang Juli waren allein in Berlin schon fast 5000 von ihnen angemeldet. Seit Ende Juli mehren sich die Rufe nach einem Verbot, mindestens aber nach verbindlichen (Verkehrs-)Richtlinien.

Die rasante Veränderung der innenstädtischen Mobilität ist das eine. Etwas anderes sind Menschen wie Carsten, die die Verkehrswende als Arbeitnehmer erleben. Wie beim Taxidienst Uber, beim Essenslieferanten Lieferando und anderen Firmen der digitalen Plattformökonomie basiert die Scooter-Revolution auf Scharen prekär beschäftigter Billigkräfte. Sie tragen das geschäftliche Risiko fast ausschließlich selbst und verdienen oft gerade mal den Mindestlohn - wenn es gut läuft. Umweltfreundlich sind die Scooter auch nicht unbedingt: Leute wie Carsten, die die Roller einsammeln und aufladen, legen Dutzende Kilometer in oft betagten Autos zurück.

Hüter, Jäger, Stromer

Der Arbeitstag eines Rollersammlers beginnt spätnachmittags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...