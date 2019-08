DocCheck AG: Bestellung neuer Vorstandsmitglieder DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges DocCheck AG: Bestellung neuer Vorstandsmitglieder 07.08.2019 / 16:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit Wirkung zum 01. August 2019 wurden Thilo Kölzer (COO), Philip Stadtmann (CFO) und Jens Knoop (CTO) als neue Mitglieder des Vorstands der DocCheck AG bestellt. Dr. Frank Antwerpes führt als CEO unverändert die DocCheck AG und treibt nun in der neuen Vorstandskonstellation die strategische Fortentwicklung der DocCheck-Gruppe weiter voran. Philip Stadtmann und Jens Knoop legen ihre Positionen als Vorstandsmitglieder der antwerpes ag, einem Tochterunternehmen der DocCheck AG, mit Wirkung zum 01. August 2019 nieder, um sich ganz auf ihre Aufgaben in der Holding zu konzentrieren. Sie stehen der antwerpes ag weiterhin beratend zur Seite. Thilo Kölzer führt als CEO der antwerpes ag das operative Business der Kommunikationsagentur und vertritt als COO der DocCheck AG das Agenturgeschäft im Vorstand. -- Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag 07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 853809 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 853809 07.08.2019 ISIN DE000A1A6WE6 AXC0232 2019-08-07/16:04