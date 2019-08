Dem 30-Prozent-Sprung von Enphase nach grandiosen Zahlen folgt nun die nächste Inverter-Überraschung. Der größte Depot-2030-Titel Solaredge springt gerade 21 Prozent ins Plus. Unsere in der letzten Ausgabe formulierte Hoffnung, "dass der Huawei-Wegfall geholfen hat" haben sich erfüllt. Solar-Unternehmern hatten uns zudem von guten Solaredge-Verkäufen in Deutschland berichtet. Nun die Fakten: Solaredge steigerte den Umsatz im Q2 um 43 Prozent auf 325 Millionen Dollar bei einer EBITDA-Marge von starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...