Nach der Vortages-Kurserholung ist es mit der Kauffreude am New Yorker Aktienmarkt schon wieder vorbei: Am Mittwoch rutschte der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,64 Prozent ab auf 25 602,57 Punkte. Tags zuvor hatte er noch über ein Prozent fester geschlossen und so zumindest einen Teil des fast fünfeinhalbprozentigen Kursrutsches wieder gut gemacht, den der eskalierte amerikanisch-chinesische Handelsstreit ausgelöst hatte.

Der marktbreite S&P 500 sank am Mittwoch um 1,32 Prozent auf 2843,80 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,01 Prozent auf 7445,17 Zähler. Es sei angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche noch zu früh, die Stabilisierung am Vortag mit irgendeiner Art von Optimismus in Verbindung zu bringen, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Sie erweist sich vielmehr als kurze Pause vor weiteren Kursverlusten.

China hatte zum Wochenauftakt die Landeswährung Yuan abgewertet und damit die Eskalationsspirale im Handelskrieg mit den USA weiter angetrieben. An den Börsen hatte dies Verkaufswellen ausgelöst. Am Vortag wurden die Indizes dann von der Maßnahme der chinesischen Zentralbank gestützt, den Mittelkurs des Yuan etwas höher festzulegen und so die Abwertung der Landeswährung zu bremsen./ajx/fba

