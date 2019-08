Heute Nachmittag war es soweit. Doch Gold hat zum ersten Mal seit dem Jahr 2013 wieder an der Marke von 1.500 Dollar angeklopft. Noch Mitte Mai schien ein solcher Anstieg praktisch unmöglich. Doch wie so oft gilt: Sag niemals nie an der Börse. Ein Mix aus fallenden Zinsen in den USA, einem eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China sowie einbrechende Aktienmärkte unterstützen den Anstieg beim Goldpreis.Doch Anleger sollten nicht vergessen: Es gibt noch immer Faktoren, die den Goldpreis ...

