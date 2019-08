US-Märkte in Aufruhr: Die kurzfristige Kauflaune der Anleger ist schon wieder vorbei. Und US-Präsident Trump setzt die Notenbank erneut unter Druck.

Nach der Kurserholung am Dienstag ist es mit der Kauffreude an der Wall Street schon wieder vorbei: Am Mittwoch stürzte der Index Dow Jones Industrial kurz nach Handelsbeginn um bis zu 500 Punkte auf 25.488 Punkte ab, ein Minus von gut zwei Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,4 Prozent auf 2840 Zähler, der Technologieindex Nasdaq Composite gab 1,2 Prozent auf 7736 Punkte nach.

Tags zuvor hatte der Dow Jones noch über ein Prozent fester geschlossen und so zumindest einen Teil des fast fünfeinhalbprozentigen Kursrutsches wieder gut gemacht, den der eskalierte amerikanisch-chinesische Handelsstreit ausgelöst hatte.

Es sei angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche noch zu früh, die jüngste Stabilisierung mit irgendeiner Art von Optimismus in Verbindung zu bringen, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Sie könnte sich vielmehr als nur kurze Pause vor weiteren Kursverlusten erweisen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...