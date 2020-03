Erneut extrem schwache Vorgaben aus den USA und Asien drücken den DAX im frühen Handel am Freitag deutlich in die Verlustzone und unter die Marke von 11.700 Punkten. "Wunderdinge" sind vom Handel heute eher nicht zu erwarten, vielmehr zogen sich die Anleger in den vergangenen Wochen jeweils vor dem Wochenende aus dem Markt zurück, um negative Überraschungen im Zusammenhang mit Covid-19 zu vermeiden. Im Fokus der Investoren stehen heute Gold (vor Sprung auf Mehrjahreshoch) und Infineon (Cypress-Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...