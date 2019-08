Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta033/07.08.2019/16:20) - Die TELES AG Informationstechnologien hat als 100% Gesellschafter die TELES Communication Services GmbH, Wien, durch Management Buy-Out (MBO) an das dortige Management unter Führung des Geschäftsführers Thomas Haydn verkauft. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats der TELES AG Informationstechnologien.



Zur gleichen Zeit haben beide Gesellschaften einen strategischen Partnervertrag unterzeichnet, der in den kommenden Jahren eine weiterhin enge Zusammenarbeit sicherstellt.



Der Erwerber ist anders als die TELES AG Informationstechnologien in der Lage, das moderne und sehr komplexe Unified-Communications-as-a-Service-Geschäft mit noch notwendigen zusätzlichen Investitionen zu finanzieren. Die TELES AG Informationstechnologien selbst konzentriert sich auf das Kerngeschäft Carrier Solutions.



Der Vorstand TELES AG Informationstechnologien



(Ende)



Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com



ISIN(s): DE0007454902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1565187600934



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2019 10:20 ET (14:20 GMT)