Heute vor genau einem Jahr setzte Elon Musk seinen bisher denkwürdigsten Tweet ab. "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured." An der Börse schlug die Meldung ein wie eine Bombe, der Handel wurde zeitweise ausgesetzt. Zum Handelsende notierte die Aktie bei 380 Dollar, elf Prozent höher als am Vortag. Doch es war nur ein Strohfeuer. Gegen Musk wurde wegen dieses irreführenden Tweets ermittelt - es gab weder ein konkretes Angebot noch einen Börsenrückzug. Für Marktbeobachter war ...

