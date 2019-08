Die Aktie des in Holzminden ansässigen Herstellers von Duft- und Aromastoffen, Symrise (ISIN: DE000SYM9999), legt schon seit längerem eine atemberaubende Kursrally hin - und ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht. Gründe hierfür könnten in einem langfristig positiven Wachstumstrend gesehen werden, von dem das Unternehmen deutlich profitiert. Symrise befindet sich bereits seit fünf Wochen auf der Topscorer Liste der Levermann-Strategie. Ob das Unternehmen wirklich ein Kauf sein könnte, das werden wir in dieser Analyse überprüfen.

