BERLIN (Dow Jones)--Die Bundeswehr hat nach einer Warnung des Herstellers Airbus ein Flugverbot für die 53 Kampfhubschrauber des Typs "Tiger" verhängt. Das teilte die Pressestelle der Bundeswehr am Mittwoch mit und bestätigte damit einen Bericht des Spiegels.

Der Flugbetrieb der Kampfhubschrauber wird vorläufig eingestellt, nachdem Airbus die Bundeswehr über bauliche Mängel der eingesetzten Bolzen informiert hatte, sagte ein Sprecher des Heeres. Die defekten Bolzen wurden bei einer routinemäßigen Sicherheitskontrolle entdeckt. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde gesagt, das muss sauber überprüft werde", so der Sprecher gegenüber Dow Jones Newswires. Sicherheit gehe vor und daher könne man alle "Tiger" zunächst nicht mehr fliegen lassen.

Am Donnerstag wird eine Expertenrunde, der sogenannte Flugsicherheitsausschuss, über das weitere Vorgehen beraten, wie die Hubschrauber wieder zum Einsatz gebracht werden könnten. Von der Sperre sind die in Fritzlar und im französischen Heeresfliegerausbildungszentrum in Le Luc stationierten Kampfhubschrauber "Tiger" betroffen. Aktuell sind keine der "Tiger"-Hubschrauber im Einsatz. Betroffen von der Stillegung sind Ausbildung und Übung, so der Sprecher.

August 07, 2019 11:11 ET (15:11 GMT)

