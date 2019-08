Mischfonds mit Einzeltiteln verfügen bereits über ein breit diversifiziertes Portfolio - Dachfonds erhöhen nochmals den Streuungsgrad. Doch welche Gruppe schneidet letztlich besser ab?Diversifikation gehört im Investment-Einmaleins zu den wichtigsten Vokabeln. Jeder, der sich mit Geldanlagen und Investieren beschäftigt, weiß, dass Diversifikation (Streuung) des Vermögens das A und O bedeuten. Denn nur so können höhere Risiken und damit auch höhere Verluste verhindert werden. Alles auf eine Karte setzen, spekulieren - das hat nichts mit umsichtigem Investieren zu tun und verhindert einen nachhaltigen und steten Vermögensaufbau. Um sein Kapital gestreut anzulegen, gibt es viele Varianten und Herangehensweisen. Investmentfonds bilden für die Geldanlage eine hervorragende Grundlage, da diese über ein Portfolio mit diversen Einzeltiteln jeweils aus Aktien oder Anleihen verfügen. Bei Mischfonds werden zusätzlich noch die Assetklassen gemischt, sodass die Risikostreuung erweitert wird. Bezüglich der Streuung werden Einzeltitel-Mischfonds nur noch von Dachfonds. Diese Vehikel investieren nicht in Einzeltitel, sondern in weitere jeweils für sich diversifizierte Zielfonds. Ist das ein Vorteil? Welche Fonds erzielen die bessere Rendite? Das Analysehaus Scope hat dies untersucht.

