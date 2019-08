Noch nie in den letzten 2 Jahren haben wir uns für eine Long-Position in der Commerzbank ausgesprochen. Jetzt ist es soweit. Die Stimmungsindikatoren sind derart am Boden, der letzte hat die Hoffnung fahren lassen - jetzt ist es soweit. Spekulative Trader eröffnen eine Turbo-Long Position in der WKN MF8SLK - gegenwärtiger Kurs 91 Cent. Kursziel 1,40 ...

