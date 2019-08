Die Fußballsommerpause tut einigen nicht gut, kann man meinen, wenn man hört, was sie so von sich geben, im Glauben, keiner der Anwesenden, wenn auch im kleinen erlauchten Kreise, würde in Zeiten von Facebook und anderen Netzmedien etwas nach draußen transportieren.

Der Beitrag Fußball: aktuelle Rassismusvorwürfe erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...