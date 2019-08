(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.08.2019 - MorphoSys und Evotec zeigen am Mittwoch eine deutliche Gegenbewegung. Weiter unter Druck liegen derweil Mologen und MagForce. Auch an der Wall Street bleibt das Bild überwiegend schwach. Der DAX verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 11.647 Punkte, gestützt von Bayer, SAP und Infineon. Papiere von E.On, Wirecard und Deutsche Bank gaben ab. Der MDAX zog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...