Die kurze Einschätzung der Lage Nach der Hektik der letzten Handelstage ist wieder etwas Entspannung im DAX eingekehrt. Die Lageeinschätzung bleibt unverändert. Nach einer korrektiven Abwärtsbewegung wäre der DAX bereits wieder in der Aufwärtsbewegung und in einer impulsiven Abwärtsbewegung würde noch ein weiteres Tief fehlen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...