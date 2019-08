Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) gehört schon seit je her zu den umstrittensten Papieren am deutschen Aktienmarkt. Dies liegt wohl auch daran, dass das Unternehmen einen recht ungewöhnlichen Weg wählte, um an die Börse zu gehen. Denn dazu nutze man seinerzeit den Börsenmantel der, am Neuen Markt wenig erfolgreichen, InfoGenie Europe. Kein Wunder, denn zu dieser Zeit stammten die Kunden noch in erster Linie aus "Schmuddelbranchen" wie dem Online Gambling bzw. dem Pornogeschäft ("Adult Entertainment").

Daher gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder sogenannte Short-Attacken auf das, von CEO Dr. Markus Braun, sehr erfolgreich geleitete Unternehmen. In der Regel führten diese Attacken zu kurzfristig starken Kursrückgängen, die jedoch im Laufe der Zeit wieder ausgebügelt werden konnte. So stieg die Aktie letzten Endes schließlich von einem Allzeithoch zum nächsten, bis im vergangenen Jahr (2018) dann sogar die DAX-Aufnahme folgte.

Da im Vorfeld dieser DAX-Aufnahme stark auf eine solche spekuliert wurde, erreichte die Aktie auch schon im Vorfeld dieser Entscheidung neue Allzeithochs bei rund 200 Euro. Insofern war die Verlockung die Aktie zu shorten schon sehr groß, denn zu diesen Kursen war der Titel fundamental extrem teuer. Ich gebe daher ehrlich zu, dass ich die Aktie selbst nahe dieser Höchstkurse geshortet habe, was sich ja dann auch als erfolgreich erwies.

Zunächst eine rein charttechnische Short-Spekulation…

Dabei wusste ich zu dieser Zeit natürlich nichts von bevorstehenden Attacken der "Financial Times" auf Unternehmen und Aktie. Vielmehr erwartete ich seinerzeit aus rein charttechnischer Sicht einen Rücksetzer an die langfristig führender Aufwärtstrendlinie im Bereich 125 Euro, der ja schließlich auch kam. Anschließend ging es - ebenfalls wie rein charttechnisch erwartbar - erst einmal wieder in Richtung 160 Euro nach oben.

Erst dann betrat Dan McCrum mit seinen negativen Artikeln die Bühne. Leider hatte ich zu dieser Zeit meine Spekulation schon längst beendet. Schon daraus ergibt sich, dass ich (leider) nicht über entsprechende Insiderinformationen verfügt habe. Denn schließlich hätte ich sonst noch sehr viel mehr Geld mit der Aktie machen können als ich es ohnehin habe. Generell glaube ...

